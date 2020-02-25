На Украине пересмотрят закон о госязыке

На Украине готовятся к пересмотру закона о государственном языке, передает интернет-издание «Главком», ссылаясь на заявления депутата партии «Слуга народа» Александра Ткаченко. Он рассказал о подготовке к обсуждению данного вопроса в рамках национального круглого стола по языковому вопросу.

Парламентарий сообщил, что существующий закон о государственном языке в стране вызывает много вопросов и несет риски для общества. В этой связи к обсуждению данного вопроса будут привлечены ученые и эксперты. Ткаченко уверен, что взвешенного разговора по данному вопросу ждет само общество.

«Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно», - пояснил Ткаченко, который ожидает, что в ходе обсуждения есть возможность прийти к компромиссу, который устроит всех.

Напомним, в феврале текущего года украинская Рада отклонила инициативу об отмене закона о языке, согласно которому национальные меньшинства смогут получать образование в начальной школе на родном языке, а украинский изучать, как предмет. Начиная с пятого класса не менее 80% учебного времени обучение, согласно документу, ведется на украинском языке.

Помимо этого летом прошлого года был принят закон об использовании украинского языка во всех сферах жизни. Документ подписал экс-президент Украины Петр Порошенко, который на тот момент являлся действующим главой государства.