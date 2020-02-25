На Украине заявили о «новой эре» отношений с Россией

Отношения между Москвой и Киевом вступили в «новую эру», считает экс-замглавы украинского МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает «Интерфакс».

Она сообщила, что с момента вступления в должность президента Владимира Зеленского российско-украинские отношения претерпели качественные изменения, а именно были восстановлены двусторонние контакты с Москвой, которые были разорваны. При этом Зеркаль не исключает варианта, что в случае эскалации отношений с Россией, запад может перестать откликаться на просьбы Украины о посредничестве, указав на прямое общение государств.

По мнению экс-дипломата, главное для Киева определить основные положения отношений с Россией, а также наметить планы по нормализации двухсторонних контактов.