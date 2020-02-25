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Названы самые ликвидные иномарки для перепродажи

Москва, 25.02.2020

Эксперты аналитического агентства «Автостат Инфо» назвали самые ликвидные иностранные автомобили для их дальнейшей перепродажи. Абсолютным лидером среди иномарок в возрасте 3 лет по итогам прошлого года стал хэтчбек-кроссовер Kia Soul. Если сегодня его продать на вторичном рынке, то можно вернуть в среднем почти 90% от его первоначальной цены, пишет газета «Известия».

Лидерами среди моделей в малом классе иностранных авто стали Hyundai Solaris (87%), Skoda Rapid (85,3%) и Kia Rio (85,2%). В «гольф-классе» рейтинг возглавляет Toyota Corolla (83,2%). Далее следуют Kia Ceed (82%) и Skoda Octavia (81,7%). В среднем классе на первом месте Mazda 6 (84,6%). На втором – Ford Mondeo (73,1%). Замыкает тройку лидеров Hyundai i40 (71,4%).

В сегменте бизнес-класса лучшие показатели у автомобилей Toyota Camry (78,5%), Kia Optima (75,5%) и Skoda Superb (71%). Самой ликвидной моделью всего премиум-сегмента является Volvo V40 Cross Country (87,1%).

Как пояснили автоэксперты, главная причина высокой остаточной стоимости подержанных авто является рост цен на новые машины, что подталкивает и к росту цена на автомобили на вторичном рынке. При этом, предположительно, до конца этого года подержанные авто в РФ подорожают в среднем еще на 7%.

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