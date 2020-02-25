Цену на нефть откорректировали после рекордного падения

После падения сразу на 5% из-за опасений распространения коронавирусной инфекции цены на нефть растут 25 февраля утром в рамках коррекции, передает Прайм, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 8.00 по московскому времени цены фьючерсов на май на нефть сорта Brent поднялись в цене на 0,3%, достигнув отметки $55,94 за баррель. Нефть WTI прибавила в цене 0,39%, до $51,63 за баррель. Накануне 24 февраля котировки потеряли более 5%.

Инвесторы отреагировали на новости о распространении коронавирусной инфекции за пределами Китая. Напомним, больные выявлены в Южной Кореи и Италии, инфекция распространяется также на Ближнем Востоке.

В Китае на данный момент заразилось коронавирусом более 80 тыс. человек, погибло от инфекции 2 699. Общее число заразившихся за сутки число новых случаев заражения за сутки составило 508. В Южной Корее зафиксировано 900 случаев заболевших коронавирусной инфекцией, в Италии заразилось 229 человек. Первые случаи заболевания отмечены в Иране, Ираке, Кувейте, ОАЭ.

Трейдеры считают, что если ситуация будет и дальше развиваться подобным образом, то это неминуемо скажется, как на нефтяном рынке, так и на мировой экономики в целом. Данная коррекция цен может оказаться временной, считают аналитики нефтяной сферы.

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