Нефть стабилизировалась после «черного понедельника»

Цены на нефть обрушились в понедельник из-за эпидемии коронавируса Covid-19 приблизительно на 5%. Цена барреля сырой нефти марки Brent впервые за полторы недели опустилась ниже отметки 57 долларов. Обвал цен на нефтяных рынках усилил панику на биржах и бегство инвесторов к надежным активам, которыми в такие времена по традиции являются золото и американский доллар.

Однако во вторник цены на нефть стабилизировались. На азиатских рынках, торги на которых начинаются значительно раньше, чем в Европе, нефтяные котировки поползли вверх. Так, в Сингапуре в 10.42 по местному времени (5.42 по МСК) за «бочку» Brent давали уже на 40 центов (0,71%) больше, чем накануне вечером – 56,70 доллара.

«Энергетические рынки находятся под сильным давлением распространения коронавируса за пределы Китая,- говорится в аналитической записке финансовой компании ОСВС.- Для ралли на рынках причин крайне мало, за исключением технического закрытия «коротких» позиций».

Падение цен на нефть остановилось после сообщений о смягчении карантинных ограничений в ряде китайских провинций и возобновлении работы нефтеперерабатывающих заводов в КНР. Несмотря на эти положительные для нефтяников моменты на рынках сохраняются медвежьи настроения и тенденции благодаря все тем же страхам перед распространением эпидемии по всей планете и замедлению роста глобальной экономики. Причин для опасения в отношении последствий распространения коронавируса вполне достаточно. Это и стремительный рост числа инфицированных и летальных исходов в Южной Корее, Японии, Иране, Италии и других странах, а также заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что хотя эпидемия Covid-19 еще и не заслуживает статуса «пандемии», «пандемический потенциал» у нее все же имеется. Тревожит и то, что медики никак не могут разобраться с тем, как все же распространяется вирус. Сейчас все больше фиксируется случаев заражения людей, не посещавших Китай и не вступавших в контакт с носителями коронавируса.

Восстановление цен на нефть сдерживают и разногласия между Россией и Саудовской Аравией по дальнейшему снижению уровня ее добычи. На 5-6 марта намечен саммит ОПЕК+ в Вене, на котором будет обсуждаться судьба соглашения об ограничении добычи нефти, срок действия которого истекает в апреле.

Не исключено, что государствам Персидского залива придется действовать в одиночку, без России. По крайней мере, есть информация о переговорах между Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом о дальнейшем снижении добычи еще на 300 тыс. бар./сутки.

Угрозу глобальной экономике от эпидемии признали и министры финансов стран G20, собиравшиеся на выходные в Эр-Рияде. МВФ снизил прогноз по росту экономики КНР на 2020 год с 6 до 5,6%. Что касается глобальной экономики, то ее рост аналитики Фонда в этом году понизили на 0,1%.

Wall Street Journal сообщает о скоплении судов в китайских портах. При этом приходят массовые отказы во фрахте кораблей, а уходящие контейнеровозы порой заполнены всего лишь на 10%, что не покрывает стоимость даже топлива.

Экономисты оценивают снижение глобального спроса на «черное золото» в первом квартале, спровоцированное как всегда Китаем, приблизительно на полтора миллиона баррелей в сутки. Во втором квартале согласно прогнозам ситуация несколько улучшится и снижение спроса составит миллион баррелей в сутки. При этом подчеркивается, что это еще лучший сценарий развития событий и что этот прогноз действителен лишь при прохождении эпидемии пика в ближайшее время. Между тем, всплеск эпидемии в Южной Корее и Италии показывает, что опасения пандемии имеют под собой основания и что эпидемия может продлиться значительно дольше и иметь значительно более глубокие негативные последствия, чем надеются экономисты.

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