Презентация мюзикла «ШАХМАТЫ»

Специально на презентацию постановки в Москву прибыл автор идеи и либретто мюзикла британский поэт и драматург Тим Райс. Номера из российской постановки представили участники кастинга Кирилл Гордеев (Анатолий Сергиевский, советский шахматист), Александр Казьмин (Фредди Трампер, американский шахматист), Александр Матросов (Молоков, сотрудник спецслужб), Станислав Беляев (Арбитр), а также Галина Шиманская (бэк-вокал) и Алексей Кортнев, который выступил в роли арбитра и рассказчика, посвятившего зрителей в сюжет «ШАХМАТ». Наибольшее оживление в зале вызвал дуэт героинь Анны Гученковой и Ольги Беляевой (Флоренс Васси, секундант и любовница американца) I Know Him So Well – «Я знаю его». Эта известная во всем мире композиция – редкий пример, когда песня из мюзикла взрывает международные чарты и удерживает первые строчки в течение нескольких недель; позже этот стопроцентный хит включат в свой репертуар Уитни Хьюстон, Spice Girls и Сюзан Бойл. Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, чье имя носит главный герой мюзикла, заметил, что несмотря на то, что мюзикл был создан в период холодной войны, он не видит в нем резких политических выпадов.

«Я смотрел это шоу в разных постановках в разных странах. Совершенно замечательная идея, содержание, блестящая музыка», - подчеркнул он.

«В этой истории нет злодеев и героев, – отметил продюсер российской версии мюзикла “ШАХМАТЫ” Дмитрий Богачев, – каждый из персонажей заслуживает понимания и сочувствия, у каждого по-человечески понятные и объяснимые мотивы, и каждый по-своему счастлив и несчастлив. Мы постараемся сделать нашу постановку правдоподобной и искренней, такой, в которую поверит наш умный зритель».

«Наш спектакль будет отличаться от прежних сценических воплощений мюзикла, – добавил режиссер российской постановки Евгений Писарев. – Мы расскажем эту историю через восприятие ее нашим героем – Анатолием Сергиевским. Однако главным действующим лицом спектакля останется великая музыка композиторов ABBA».

Под завершение вечера слово взял автор идеи и либретто мюзикла «ШАХМАТЫ» Тим Райс: «Эта презентация “ШАХМАТ” – одна из самых волнительных, что я видел, – признался драматург. – И я не могу дождаться, когда мы сможем посмотреть шоу целиком. Я очень надеюсь, что у меня получится убедить Бенни и Бьорна приехать в Москву на премьеру 10 октября. Я и не смел предположить, что когда-нибудь увижу наш мюзикл в России».

Справка:

Мюзикл «ШАХМАТЫ» написали в 1984 году три выдающихся автора – британский поэт и драматург, обладатель премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми» Тим Райс (мюзиклы «Иисус Христос – суперзвезда», «Эвита», «Красавица и Чудовище», «Аладдин» и «Король Лев») и шведские композиторы, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус (группа ABBA, мюзикл MAMMA MIA!). Человеческая и спортивная драма о битве русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону разворачивается в мюзикле на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Прототипами двух главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Бобби Фишер.