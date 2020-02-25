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Прогноз погоды: синоптики рассказали об ужасной погоде 8 марта

Москва, 25.02.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали об ужасной погоде 8 марта

ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Начало весны традиционно у жителей нашей страны ассоциируется с праздником 8 марта. Поэтому уже сейчас, когда до праздника осталось почти две недели, россияне интересуются, какая погода ждёт всех нас в этот день. По прогнозу синоптиков, в 2020 году 8 марта будет холодным, ветреным, пасмурным, а в некоторых регионах страны и по-зимнему морозным.

Погода в Москве на 8 марта

Ужасная погода, по прогнозу синоптиков, ожидает 8 марта жителей Москвы. Правда, в столичном регионе, как обещают метеорологи, обойдётся без морозов, зато будет очень пасмурно, усилится ветер и пойдёт дождь. При этом в ночь на 8 марта будут заморозки до минус 1. Утром в праздничный день – около нуля. Днём ожидается плюс 1. Такая климатическая обстановка приведёт к образованию сильной гололедицы на дорогах. Кроме того, возможны перепады атмосферного давления, которое также вряд ли порадует москвичей и гостей столицы в этот праздничный день.

Ранее сообщалось, что весь март-2020 в Москве будут идти проливные дожди, которые при средней месячной температуре воздуха, которая составит от нуля до плюс 2, станут периодически переходить то в мокрый снег, то в ледяной дождь. Как предполагают метеорологи, общее количество осадков в марте составит примерно 50-60 мм, что сразу почти на 60% выше нормы.

Прогноз погоды в СПб на 8 марта

Морозно 8 марта будет и в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа. Так, по прогнозу синоптиков, в республике Коми погода начнёт портиться примерно 5 марта, когда столбики термометров опустятся до минус 5-6. При этом к 8 марта воздух остынет уже до минус 9, осадков не ожидается. В Мурманской области будет теплее (минус 3-4), но прогнозируется снегопад и сильный ветер. В Карелии 8 марта также ожидаются осадки в виде снега и температура минус 2-3. В Архангельской области прогнозируется очень высокая влажность, местами осадки, а воздух остынет до минус 3-5.

Существенно холоднее в международный женский день, по прогнозу синоптиков, будет в Ненецком автономном округе. Здесь, праздник пройдёт не только под аккомпанемент обильного снегопада, но и чувствительного мороза – столбики термометров опустятся до минус 8-10.  

Подморозит 8 марта и в Санкт-Петербурге. По прогнозу синоптиков, в праздничный день ожидается минус 1-2, сильный снегопад и северный ветер с порывами до 18-21 метров в секунду. При высокой влажности всё это создаст ощущение более сильного мороза. Кроме того, будет скользко, что может создать аварийную ситуацию на дорогах.

Погода 8 марта на Дальнем Востоке и в Сибири

Так, жителям Дальнего Востока и Сибири в праздничный день придётся надевать шубы и меховые шапки. По прогнозу синоптиков, на всей территории Приморья в международный женский день в дневные часы ожидается минус 2-4. После полуночи будет холоднее – минус 3-5. В Хабаровском крае и Приамурье прогнозируется минус 4-6 днём и до минус 10 ночью.

Зимняя погода, по прогнозу синоптиков, ожидает и жителей Новосибирской области. Здесь похолодание начнётся 6 марта, а пик морозов, как раз придётся на 8 марта. В этот день в светлое время суток столбики термометров опустятся до минус 7-8, после полуночи – до минус 9-11. Аналогичная погода ожидается в Томской, Омской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае. При этом похолодание будет происходить на фоне снегопада.    

Прогноз погоды на 8 марта на Урале

Ужасная погода, по прогнозу синоптиков, ожидается 8 марта в уральских регионах. Например, в Тюменской, Челябинской и Курганской областях помимо пониженного температурного фона (минус 5-8), в праздничный день усилится ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. Примерно такая же погода ждёт 8 марта жителей Свердловской области.

Самый сильный холод, по прогнозу синоптиков, в международный женский день ожидается в Ямало-Ненецком автономном округе. В частности, в Красноселькупе метеорологи обещают прекрасной половине в «подарок» 20-градусные морозы. Также очень холодно будет в ХМАО, где местами воздух 8 марта будет остывать до минус 15-17.

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