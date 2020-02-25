Путин рассказал, из-за чего пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа

В ходе обсуждения крупных проектов по инфраструктуре пришлось «цыкнуть» на бывшего главу Минфина Алексея Кудрина и экс-министра экономики Германа Грефа, рассказал российский президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава страны отметил, что Кудрин в ходе обсуждения крупных проектов был неизменно против «по каждому вопросу», в частности бывший глава Минфина выступал против строительства кольцевой дороги в Петербурге. Президент рассказал, что Кудрин дважды приходил к нему вместе Грефом, пытаясь отговорить от проекта.

«Когда я уж на них там «цыкнул», тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга», – продолжил российский лидер. Он рассказал, что также пришлось отстаивать и другие крупные проекты по инфраструктуре, например, мост на острове Русский, а также некоторые инфраструктурные объекты в Сочи, против строительства которых выступали Кудрин и Греф.

«Говорили: не надо, дорого и аргументировали, что есть другие, более важные задачи», - рассказал Путин. Он также добавил, что оба управленца убеждали его, что необходимо «заботиться о макроэкономической ситуации».

Путин отметил, что сегодня Кудрин на посту главы Счетной палаты изменил «угол зрения и его глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит».