Россияне найдут убежище в Крыму

Крым для самостоятельных

Переориентация российских авиакомпаний на юг России с зарубежных маршрутов и удешевление в силу этого внутрироссийских перелетов приведет к росту турпотока в Крым, полагает руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский. Как он заявил в интервью ТАСС, количество россиян, которые приедут отдыхать в Крым в летнем сезоне 2020 года может вырасти в годовом сопоставлении на 10-15%.

«Мы планируем, что в этом году рост турпотока в Крым вырастет примерно на 10-15%. На рост турпотока рассчитываем за счет сократившихся полетов российских авиакомпаний в КНР из-за коронавируса. Мы надеемся, высвобождающиеся рейсы и самолеты авиакомпании направят в Крым. Ожидаем рост числа рейсов и снижение цен», — отметил Борис Зелинский.

В свою очередь, председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк отметил, что российским туроператорам предстоит пересмотреть в этом году ряд направлений внутреннего и выездного туризма. «Для Крыма мы потерь не видим, наоборот, даже выйдем в плюсы, потому что те, кто собирался отдыхать в азиатских странах… будут, что скорее всего, выбирать курорты нашего юга России: Краснодар, Сочи, Республику Крым и Севастополь», — отметил он.

И все же, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, оценка руководителя Крымского отделения Россоюза туриндустрии достаточно преждевременна, несмотря на распространение коронавируса в Китае и остальном мире, тотальный запрет россиян на въезд в Китай не распространён на другие страны в том числе и те, где был введен карантин в связи с ростом числа заразившихся. Основной пик бронирований на летний сезон приходится на март-апрель, именно после того, как пройдут эти месяцы – по статистике бронирования туров будет видно, как обстоят дела со спросом на отдых в Крыму.

Между тем по опыту двух прошлых лет можно полагать, что серьезного перетока большинства туристов на Крым скорее всего не произойдет, говорит аналитик. Большая часть россиян продолжает выбирать страны, которые уже давно себя зарекомендовали, так по итогам 2019 года больше всего россиян отдохнуло в Турции – прирост, по данным АТОР, на 18,5%, всего в прошлом году в этой стране отдохнуло 7 млн туристов из нашей страны. Таким образом, в общем годовом приросте турпотока по всей группе стран дальнего зарубежья, не граничащих с Россией именно эта страна составила 55%, второе место по спросу занимает Италия, прирост турпотока составлял 16,7%. Также увеличился прирост и на Вьетнам, Тунис, Испанию, Кипр и ОАЭ.

Всего за границей предпочитает отдыхать чуть более 17 млн россиян, однако тренд на отдых в пределах нашей страны продолжает увеличиваться, что связано со стабильно высоким курсом иностранной валюты, а также низким уровнем роста доходов соотечественников, констатирует Дмитрий Жарский. Прошлый год за счет запуска Крымского моста и железнодорожного сообщения с полуостровом, действительно стал одним из самых рекордных по приросту турпотока для Крыма: он увеличился на 9,3% и составил 7,43 млн человек. С другой стороны, Крым по-прежнему не может занять первое место в рейтинге курортов РФ, его с большим отрывом занимает Краснодарский край, по данным за 2019 года его посетило 17,3 млн человек.

Несмотря на то что Крым в составе РФ уже 6-й год, на полуострове осталось еще много неразрешенных проблем что будет выступать определенным тормозом для привлечения туристов – это в первую очередь отсутствие возможностей для большей части российского и иностранного бизнеса, низкий уровень сервиса и относительно высокие цены на услуги и товары, а также отсталая инфраструктура. В первую очередь Крым будет интересен не организованным туристам, которые предпочтут более развитую Кубань или Турцию, а самостоятельным путешественникам, которые получили возможность добираться до полуострова по скоростному мосту, считает эксперт.

Рекорд не исключён

Влияние нового коронавируса на турпоток в Крым или на курорты Краснодарского края окажется опосредованным, соглашается руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. В Поднебесную жители России стремятся в первую очередь для решения бизнес-вопросов и на экскурсии – в стране 47 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, среди которых всем известная Великая Китайская стена и Запретный город. Пляжный отдых доступен только на острове Хайнань, который расположен на тех же широтах, что и Гавайи, и немного севернее полюбившегося россиянам Таиланда.

Но из 2,6 млн россиян, посетивших Китай в минувшем году, по данным ФСБ этот курорт выбрал лишь каждый девятый (в 2018 году таковых было 255 тыс., в 2019 году власти провинции ждали 300 тыс. гостей из России). Это относительно немного в сравнении с 7,43 млн тех, кто посетил Крым и 17 млн тех, кто выбрал в качестве отдыха курорты Кубани. Туроператоры в сфере выездного туризма, которые за 2 месяца эпидемии, по оценкам АТОР, понесли убытки в 450 млн руб., будут переориентировать клиентов на находящиеся в той же ценовой категории Мексику, Кубу и Доминиканскую республику, отчасти более дорогие острова в Индийском океане, но не Сочи и Крым.

Тем не менее, считает Михаил Коган, турпоток на эти российские курорты может поставить рекорд, но благодаря другим факторам. Кто-то предпочтет не пересекать границу, если к высокому сезону распространение нового коронавируса в других странах не удастся взять под контроль. Так уже сейчас из-за резкого роста числа инфицированных в Италии под вопросом сохранение действия Шенгенского соглашения. По этой причине может сократиться поток на остров Кипр, в Грецию и Черногорию.

Еще один фактор, который может оказать значимое влияние – обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, где поддерживаемая Россией сирийская армия теснит террористов к границе с Турцией, что вызывает острое неприятие в Анкаре. Несмотря на то, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал отказаться от прогнозов ухудшения отношений, этого нельзя исключать – российский посол в этой стране стал регулярно получать угрозы в свой адрес. Турция в прошлом году стала лидером в выездном потоке из России с 7 млн поездок.

При реализации этих сценариев Сочи и Крым могут действительно столкнуться с наплывом туристов и реализовать прозвучавшие прогнозы о росте турпотока на 10-15%, что приведет к повышению цен из-за неготовности инфраструктуры, полагает Михаил Коган. Это может подсластить горькую пилюлю туроператорам и авиакомпаниям, которые обратились в правительство с просьбой о компенсации убытков из-за влияния нового коронавируса. Однако строить подобные прогнозы сейчас все-таки пока еще рано. Несмотря на мрачные заголовки, нельзя исключать из рассмотрения сценарий, что к концу марта шумиха вокруг COVID-19 уляжется, и большинство россиян просто отложат запланированные поездки за рубеж на несколько месяцев.



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