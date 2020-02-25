Рубль посыпался на фоне новостей о коронавирусе

Курс рубля посыпался к доллару и евро на фоне новостей о скачке заразившихся коронавирусом за пределами Китая.



Так, по данным на 13:55 мск на торгах Московской бирже курс доллара составил 65,55, увеличившись почти на 2%. В последний раз нацвалюта торговалась на этом уровне ещё осенью 2019 года. Стремительно растёт и евро, который уже пробил психологическую отметку в 71,00 руб. и торгуется сейчас по 71,04.

По мнению экспертов, мировые рынки паникуют на новостях о скачке числа заразившихся коронавирусом не только в самом Китае, но из пределами Поднебесной, например, в Италии.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом за последние сутки в КНР достигло 77 658. Всего в мире количество заболевших этим смертельным недугом достигло 80 146 человек. Всего на 25 февраля зафиксировано 2 704 случаев летального исхода, из них 71 – только за последние сутки.

Кроме Поднебесной смертельные случаи зафиксированы в Иране, Южной Корее, Италии, Японии и Гонконге.



Последние новости о количестве заболевших и умерших от коронавируса в мире смотрите данные онлайн



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