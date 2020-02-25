Рынок запаниковал авансом

Вторник начался в понедельник

Пока россияне находились на отдыхе во время праздничных дней, мировые инвесторы продолжали паниковать. Коронавирусом COVID-19 заразились в Европе, особенно это коснулось Италии: случаи заражения зарегистрировали в совсем маленьких городках, потом в Брешии и Монце, а затем в Милане, Турине и Венеция. На сегодняшний день в стране насчитывается свыше 200 зараженных.

На этом фоне вполне логичным прозвучало заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. Она на встрече с министрами финансов и главам центробанков стран G20 в Саудовской Аравии сообщила, в частности, что мировому сообществу следует готовиться к неблагоприятному сценарию развития эпидемии коронавируса и не ожидать скорой ликвидации его последствий для глобальной экономики.

По ее словам, в базовом сценарии МВФ прогнозирует снижение темпов роста экономики Китая на 0,4 процентного пункта до 5,6%, а мировой — на 0,1 п. п. «Но мы также рассматриваем и более мрачные сценарии, при которых распространение вируса будет идти дольше и охватит больше регионов, в результате чего негативные последствия для роста также будут более продолжительными», — заявила г-жа Георгиева, добавив, что вероятность расширения эпидемии становится все реальнее.

Рынки уже оценили это заявление: практически на всех мировых торговых площадках в понедельник наблюдались панические распродажи. Вторник продолжил эту череду: торги на Токийской фондовой бирже во вторник открылись обвалом на фоне мощного падения, зафиксированного накануне на финансовых площадках США. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, за первые 15 минут торгов Nikkei рухнул на 3,56%, до 22 553 пункта. Кстати, паника уже имеет вполне ощутимые последствия. Так, состояние 500 богатейших людей мира в понедельник, 24 февраля, в сумме упало на 139 млрд долларов, передает Bloomberg.

Всех волнует Европа

Поводом для распродаж на рынках стало распространение коронавируса за пределами Китая, в том числе Японии, признает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Угроза негативных последствий вспышки заболеваний пугает инвесторов, так как создает риски замедления уже ослабленной торговыми войнами мировой экономики. МВФ уже снизил прогноз роста мировой экономики на 0,1% до 3,1% из-за эпидемии.

В Японии, например, отрицательные макроэкономические последствия эпидемии могут столкнуть экономику в рецессию уже в текущем квартале. ВВП Страны восходящего солнца снижался в четвертом квартале 2019, а консенсус на первый квартал 2020 предполагает рост экономики на скромные 0,5%. Вспышка вируса может нивелировать рост и привести ко второму подряд квартальному снижению ВВП, что будет означать техническую рецессию.

Подобный пример, говорит Ален Сабитов, показывает, насколько хрупким может быть ожидаемое восстановление темпов роста мировой экономики, что вызывает продажи на рынках. В то же время МВФ по-прежнему ждет, что последствия коронавируса будут носить краткосрочный характер и мировая экономика быстро восстановится после окончания эпидемии. Однако инвесторы пока не торопятся покупать, пока признаков скорого окончания эпидемии не наблюдается и корректируют свои оценки рисков.

Реакция мировых фондовых рынков и в целом рисковых активов на распространение коронавируса очень показательна, соглашается главный аналитик Teletrade Марк Гойхман. Она отражает опасения инвесторов прежде всего из-за проявлений вируса в Европе, в основном в Италии, а также в азиатских странах, но не в Китае. Европейские индексы акций снижаются на 4-5%, вслед за главным индикатором – американским индексом S&P 500, «ответственным» за мировой фондовый рынок. Основной азиатский индекс – японский Nikkei, ослабевает во вторник на 3,3%.

Но в то же время в «эпицентре» вируса – в Поднебесной – относительно спокойно. Китайский Shanghai Composite, который камнем падал в конце января, восстановился к «довирусным» значениям выше 3000 пунктов. Такое соотношение говорит о «второй волне» страхов, считает эксперт. Первая, касающаяся самого Китая, во многом преодолевается, число новых заболевших там сокращается. Но для этого понадобились титанические усилия и организованность Китая по блокированию вируса. Но «метастазы» теперь проникли на густонаселенные и промышленно-развитые территории – Европа, Южная Корея, Япония. Это и вызывает инвестиционные риски по поводу дальнейшего влияния вируса на экономику в мире, сокращению прироста производства и торговли.

Не остается в стороне от них и Россия. Поскольку наша страна зависит от мирового производства, спроса на сырье, в целом от тесных торгово-экономических отношений с Китаем и ЕС, то негатив проявляется и в первичных российских индикаторах. Индекс РТС падает 25 февраля более чем на 2%. Доллар к рублю укрепился с начала торгов с 64 руб. до почти 65 руб.

Но такую реакцию рынки выдают «авансом», забегая вперёд в своих опасениях, уверен Марк Гойхман. Ведь пока значимых последствий от вируса в Европе нет. Поэтому дальше многое будет зависеть от реального его распространения и воздействия на различные отрасли. Если удастся его стабилизировать, по примеру Китая, то ущерб экономике не окажется катастрофическим.



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