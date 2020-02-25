США готовят новые санкции против России

Лидер демократов американского Сената Чак Шумер потребовал введения новых санкций против РФ из-за намерения вмешаться в выборы президента страны, сообщает портал Politico. Его поддержал коллеги глава комитета демократов по иностранным делам Роберт Менендес и глава комитета банковского комитета демократов Шеррод Браун, которые направили письмо с требованием введения новых антироссийских санкций госсекретарю США Майку Помпео. Копия документа направлена сенаторами министру финансов Стивену Мнучину.

В документе выдвигается требование «немедленного и принудительного наложения санкций на российское правительство, а также всех российских субъектов, которые могут быть причастны к подобному роду вмешательству». Также в письме предлагается наказать тех, кто оказывает финансирование «вмешательства в выборы».

Демократы считают, что новые санкции послужат сигналом российскому президенту Владимиру Путину, «о недопустимости вмешательства в выборы».

Ранее издания The New York Times и Washington Post сообщили со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки США о планах России вмешаться в выборы американского главы с целью переизбрания на этот пост Дональда Трампа.