Стало известно, когда и где похоронят последнего маршала СССР Язова

Стало известно, где и когда похоронят, скончавшегося сегодня на 96-м году жизни, последнего маршала Советского союза Дмитрия Язова. По словам пресс-секретаря Клуба военачальников России Николая Дерябина, бывший министр обороны СССР будет предан земле на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, передаёт агентство «Интерфакс».

В свою очередь РИА Новости уточняет, что похороны состоятся 27 февраля. Кроме того, Дерябин рассказал, что в Минобороны РФ создана специальная комиссия, которая займется организацией похорон. Возглавил комиссию глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Последнему маршалу СССР в ходе похорон будут оказаны все положенные воинские почести.

Наша справка

Дмитрий Язов – последний из военачальников, которому было присвоено звание маршал СССР – скончался во вторник, 25 февраля в Москве на 96-м году жизни. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награждён орденом Красной Звезды. Язов был главой Минобороны СССР с мая 1987-го по август 1991 года.