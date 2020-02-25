ЦБ РФ отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Российский регулятор отменит комиссии для банков за переводы между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП).

Согласно решению, которое принял Совет директоров Центробанка, до 30 июня 2022 года обнуляются тарифы для банков в СБП по переводам между физлицами, передаёт ТАСС.

Отмечается, что это позволит российским банкам предоставлять своим клиентам услуги по переводам в СБП бесплатно либо по минимальным тарифам.

Кроме того, решено, что нулевой тариф ЦБ РФ начинает действовать с 1 апреля 2020 года. Также Центробанк пообещал отслеживать уровень комиссии банков для клиентов. Если он будет завышаться, Банк России установит для него верхний предел.