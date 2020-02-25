На Украине снижена стоимость газа для населения

«Нафтогаз» Украины в феврале 2020 года снизил стоимость природного газа для населения на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость тысячи кубометров газа без НДС и расходов по распределению составит 3948 гривен (160 долларов США), что на 37% меньше, чем в феврале 2019 года. «Новая цена рассчитана «Нафтогазом» в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №17 от 24 января 2020 года и отражает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи», - заявили в «Нафтогазе».