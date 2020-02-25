В Италии ожидают негативных последствий из-за распространения коронавируса

Влияние коронавирусной инфекции на экономику Италии может быть «очень сильным», считает премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он сообщил также, что строить прогнозы пока рано, передает Reuters.

«В настоящий момент мы считаем вероятными негативные последствия для экономики, но мы пока не можем прогнозировать, что произойдет», - цитирует Конте российское агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек погибло, выздоровел один человек. Уточняется, что большинство заболевших проживает в северной области Ломбардия. Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Италии перенесены на неопределенный срок три матча чемпионата Италии по футболу, также под угрозой срыва оказался традиционный весенний карнавал в Венеции.

Напомним, в конце декабря Китай поставил ВОЗ в известность о вспышке коронавирусной инфекции в мегаполисе Ухань. Организация признала эпидемию катастрофой международного масштаба.



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