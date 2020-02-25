В Кремле рассказали, как будут приниматься поправки в Конституцию

На сегодня существует несколько вариантов принятия поправок в Конституцию РФ, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По предварительному сценарию до всенародного голосования за принятие поправок, закон должен одобрить парламент, после чего документ поступает на подпись президенту РФ. В случае, если граждане России одобрят изменения в Конституцию страны большинством голосов, «большая часть этого указа» вступит в силу.

«Закон может вступить в силу, только если люди проголосуют за это. Это президент подчеркивал неоднократно», - рассказал Песков.

Он пояснил, что дата голосования пока не назначена, ориентировочно референдум пройдет в апреле. Точную дату назовут после совещания с членами рабочей группы, заседание которой пройдет 26 февраля.

Напомним, в январе в ходе своего послания президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. Позже законопроект был внесен в Госдуму, палата поддержала его в первом чтении.