В РФ изменят правила выдачи кредитов

В самое ближайшее время российские банки планируют изменить правила выдачи кредитов, открытия счёта, вклада и выпуска карты.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в нескольких кредитных организациях, банки собираются перейти к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.

В частности, уже в 2020 году полностью откажутся от бумажных договоров Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ, «Открытие-банк», Райффайзенбанк, МКБ, банк «Санкт-Петербург», Почта-банк, ОТП и РНКБ. По словам представителей этих кредитных организаций, электронная форма договора быстрее и удобнее для клиента.

«Во-первых, существенно экономится время на подготовку документов и подписание каждой страницы, – рассказал один из собеседников издания. – Во-вторых, благодаря отказу от бумажной форсы договоров малый бизнес сможет оформить кредит всего за 2-3 минуты, а деньги поступят на счёт клиента почти мгновенно. Раньше этот процесс мог занимать несколько дней».

Между тем Александр Молоканов из Промсвязьбанка пояснил, что пока полностью перейти на цифру не позволяют требования российского регулятора, который в некоторых требует обязательную выдачу бумажного подтверждения операции.