В России закрывают несколько сахарных заводов

В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года прекращают работу несколько сахарных заводов общей мощностью 150 тысяч тонн, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на заявление председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина.

Уточняется, что останавливают производство заводы Мелеузовский в Башкирии, Нурлатский в Татарстане и Товарковский в Тульской области. На данные предприятия по производству сахара приходится в общей сложности 2% производства данного продукта в России.

Бодин заявил, что заводы прекращают работу из-за низких цен на сахар, которые не дают возможности поддерживать рентабельность данных предприятий. В частности в сезон 2016-2017 годов сахара в России производилось больше, чем потреблялось внутри страны, что привело к скоплению излишков и обрушению внутренних цен на сахар.

Годом ранее, цены на сахар в России также упали на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.