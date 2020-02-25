В Совфеде оценили призыв сенаторов в США к новым санкциям против России

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал призыв американских сенаторов-демократов к главе Госдепа Майку Помпео и руководителю Минфину США Стивену Мнучину ввести новые антироссийские санкции «за попытку повлиять на выборы президента США в 2020 году».

По его словам, такое требование выдвигается даже несмотря на то, что у разведки США нет таких данных, передаёт РИА Новости.

«Если администрация Белого дома пойдёт на это, то подыграет своим врагам и попадёт в ловушку», – резюмировал Пушков.

Ранее сообщалось, что лидер демократов американского Сената Чак Шумер потребовал введения новых санкций против РФ из-за намерения вмешаться в выборы президента страны. Его поддержал глава комитета демократов по иностранным делам Роберт Менендес и глава комитета банковского комитета демократов Шеррод Браун, которые направили письмо с требованием ввести против на нашей страны и российского лидера Владимира Путина наложить ограничительные меры за якобы вмешательство в предстоящие президентские выборы в США, которые состоятся этом году.

По их словам, необходимо «определить и нацелить санкции на всех, кто ответственен за продолжающееся вмешательство в выборы, включая президента Путина». При этом они подчеркнули, что «нет более серьезных угроз национальной безопасности США, чем те, которые систематически подрывают веру в то, что мы делаем, в наши демократические принципы».