Белоруссия определилась с компенсацией от России за «грязную нефть»

Минск рассчитывает получить от России 61 млн долларов от России за «грязную» нефть, которая оказалась в трубопроводе «Дружба» весной прошлого года, рассказал пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Он уточнил, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод успел отработать 563 тыс. тонны загрязненной нефти. Компенсацию минская сторона определила в $15 за баррель, рассчитав исходя из технологий, по которым рассчиталась российская сторона с другими соседями.

«Таким образом, Беларусь может получить компенсацию – более 61 млн долларов», –резюмировал Тищенко.

Ранее о подписании протокола по компенсации российской стороной поставок «грязной» нефти из расчета $15 за баррель сообщил замглавы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

25 февраля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что экспорт страны упал на $2 млрд 55 млн из-за ограничений Россией поставок «грязной» нефти. Ранее в республике рассчитывали, что размер компенсации от России за «грязную» нефть составит около $70 млн.