Эксперт рассказал о просчетах США в вопросах ПРО

США не уделяли должного внимания вопросам слаженной работы ПВО и ПРО, при этом Вашингтон постоянно преувеличивает «мощь своего оружия», сообщил военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя заявления американского генерала Тода Уолтерса о несовершенстве системы ПРО США. Мнением он поделился с изданием «Взгляд».

Бижев заявил, что в сравнении ПРО НАТО и РФ становится очевидно, что такой совершенной противоракетной и противовоздушной обороны, как у России нет нигде в мире, поскольку тяжелый опыт в этом вопросе приобрел сначала СССР в ходе Великой Отечественной войны, в последствии наработки были применены и усовершенствованы в России, продолжил эксперт. Он добавил, что российское оружие применялось практически по всему миру.

«В результате Россия получила нынешнюю, глубоко эшелонированную систему противоракетной обороны, которая работает на разных дальностях», - поделился Бижев с изданием. Он добавил, что всеобъемлющее радиолокационное поле позволяет системам ПРО России «эффективно решать любые задачи». Главным примером последних лет, эксперт считает сирийский опыт, где «глубоко эшелонированная оборона позволила защитить российскую авиабазу Хмеймим». В отличие от России, США благодаря своей удаленности от вероятных противников могли позволить себе не уделять должного внимания системам ПРО и ПВО, что привело к провалу ПРО и ПВО США в Ираке и Саудовской Аравии, добавил эксперт.