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Губит людей не пиво

Москва, 26.02.2020
А дешевое пиво. Но что делать, если народ бедный, да и далеко не все дешевое пиво плохое? С народом солидарен ряд крупнейших игроков отрасли, не поддерживающий предложение Союза российских пивоваров Минфину ввести на пиво минимальные розничные цены.
#пиво
#Цены снижаются
#Антимонопольное законодательство
#Экономика
  • Губит людей не пиво

Бывший Бадаевский пивоваренный завод в Москве

Сергей Фадеичев/ТАСС

 

Что пиво, что вода

 

Союз российских пивоваров (СРП) в лице председателя совета союза Даниила Бримана обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в РФ минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа, в СРП считает, что России сформировалась неблагоприятная для легальных производителей ценовая конкуренция —  рынок оказался перенасыщен пивом, которое продается по акциям «по критически низким демпинговым ценам», не соответствующим производственным затратам и выплатам налогов. А в результате, пишут пивовары, легальные производители вытесняются с рынка. «Союз российских пивоваров считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки обычной питьевой воды. Это дискредитирует пиво в глазах потребителя», — подчеркивается в обращении.

По оценке СРП, подобная политика является одной из ключевых причин стимулирования «серого» рынка пива. Введение же МРЦ в сочетании с «оптимизацией акцизной политики» позволит существенно снизить объемы нелегального рынка пива (продукции, за которую не уплачивается акциз), а также создать равные конкурентные условия для легальных компаний.

 

Народный напиток

 

Алкогольное лобби - одно из самых сильных в экономическом пространстве нашей страны, напоминает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. Лоббисты крепкого алкоголя сильнее, чем «пивняки», и им удалось протолкнуть минимальную отпускную цену на главный национальный крепкий напиток. Мотив — забота о здоровье граждан. Мол, все, что продается дешевле определённой цены, - контрафакт. Аргумент сомнительный, но тем не менее. В случае же с пивом, кто сможет вспомнить массовое отравление «паленым» пивом? Конкуренция на рынке очень высокая, прямая реклама запрещена. Вот и приходится демпинговать в сетях, делая объемы.

У отраслевых игроков есть право требовать введение  подобных мер, указывает эксперт. В этом и есть смысл отраслевых объединений. А у парламента и правительства есть право в этих мерах отказать, мотивируя свое решение заботой о кошельке граждан. Да и выборы скоро. А какому избирателю понравится удорожание народного напитка?

 

Острая проблема

 

Установление минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, это острый вопрос, который уже не один год пытаются решить большинство средних и мелких производителей пива из Союза пивоваров России, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. В этом месяце внутри союза вновь обсуждался этот вопрос – большая часть членов проголосовала за МРЦ, однако амбассадорам отрасли в лице крупнейших производителей пенного напитка в стране «Балтики», Heineken и AB InBev Efes эта идея пришлась не по вкусу и они приняли решение выйти из СРП, что в конечном счете лишает идею большой лоббистской силы.

С точки зрения крупнейших игроков отрасли, внедрение МРЦ грубо нарушает принцип их работы с сетями, поскольку компании так борются за свою долю рынка, полагает аналитик. Наличие больших финансовых запасов и поддержки со стороны иностранных инвесторов позволяет им устраивать акции и продавать пиво по цене ниже стоимости бутылки с водой, а МРЦ полностью нивелирует этот эффект. Уровень цен необходимо будет поддерживать и оглядываться на конкурентов – чего локомотивы отрасли делать не привыкли.

Как же может быть разрешена эта ситуация? С точки зрения Минфина, куда и обратился СРП, минимальная цена относится к предмету обсуждения с ЕАЭС, что обязывает Россию обсуждать вопрос на более глобальном уровне и создавать необходимые правовые основания. Между тем, говорит Илья Жарский, первый шаг для обсуждения в ЕЭК уже сделан, поэтому это не является значительной преградой. Другая проблема – установление МРЦ действительно ограничивает конкурентные возможности производителей и стесняет их в своих действиях, и именно на этот факт будут указывать крупнейшие игроки, которые не просто так вышли из СРП. При принятии такого решения их мнение в любом случае должно учитываться, так как на их долю продаж легального российского пива приходится до 70%.

Иными словами, признает эксперт, проблема действительно острая. И, уверен он, в первую очередь производители должны прийти к общему знаменателю – речь не только о союзе, но и трех крупных производителей пива, вышедших из него. Очевидно, что МРЦ это не единственная возможная идея, которая должна спасти средних и мелких производителей. Скорее тут необходим комплекс мер и поддержка государства, которое в силах ослабить размер акцизов для мелких региональных игроков, а также вести более активную борьбу с нелегальными производителями пива, которые так же создают угрозу рынку.

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