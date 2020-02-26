Вход/Регистрация Подписка

Коронавирус выявили у мужчины, прилетевшего в Китай через Москву

Москва, 26.02.2020

У пассажира, который совершил перелёт из Ирана в Шанхай через Москву, выявили коронавирус. По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний одного из автономных районов КНР, врачи выявили этот случай заражения в городе Чжунвэй у мужчины, прибывшего в Шанхай ещё на прошлой неделе, передаёт китайский интернет-портал Sina.

Согласно предварительным данным, заражённый 19 февраля вылетел из Тегерана рейсом «Аэрофлота» в Москву. Во время полёта, предположительно, он был в специальной маске-респираторе. По прибытии в аэропорт «Шереметьево» мужчина провёл 16 часов в капсульном отеле.

На следующий день пассажир вылетел из Москва в Шанхай. Там он несколько дней жил в одном из местных отелей, после чего отправился на поезде в Ланьчжоу, а оттуда уже на другом поезде в город Чжунвэй. С каким количеством человек заражённый контактировал, пока не установлено. Также СМИ не называют гражданство заражённого.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Кризис небесного мандата
      Коронавирус, африканская чума свиней и торможение китайской экономики могут серьезно ослабить позиции председателя КНР Си Цзиньпина
    2. Захотелось процент повыше
      В России появился отдельный сегмент долгового рынка — высокодоходные облигации. В этом году объем новых размещений таких бумаг может вырасти втрое. Основные покупатели — частные инвесторы, которые не всегда адекватно оценивают риски
    3. Пилим по России
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама