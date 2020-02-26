Коронавирус выявили у мужчины, прилетевшего в Китай через Москву

У пассажира, который совершил перелёт из Ирана в Шанхай через Москву, выявили коронавирус. По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний одного из автономных районов КНР, врачи выявили этот случай заражения в городе Чжунвэй у мужчины, прибывшего в Шанхай ещё на прошлой неделе, передаёт китайский интернет-портал Sina.

Согласно предварительным данным, заражённый 19 февраля вылетел из Тегерана рейсом «Аэрофлота» в Москву. Во время полёта, предположительно, он был в специальной маске-респираторе. По прибытии в аэропорт «Шереметьево» мужчина провёл 16 часов в капсульном отеле.

На следующий день пассажир вылетел из Москва в Шанхай. Там он несколько дней жил в одном из местных отелей, после чего отправился на поезде в Ланьчжоу, а оттуда уже на другом поезде в город Чжунвэй. С каким количеством человек заражённый контактировал, пока не установлено. Также СМИ не называют гражданство заражённого.