Курс доллара: в Сбербанке сделали неутешительный прогноз по рублю

Во вторник, 25 февраля курс рубля рухнул к основным резервным мировым валютам на фоне новостей о скачке заразившихся коронавирусом за пределами Китая. Напомним, ещё днём на торгах Московской биржи курс доллара составил 65,55 руб., увеличившись почти на 2%. В последний раз нацвалюта торговалась на этом уровне ещё осенью 2019 года. Стремительно взлетел вверх и курс евро, который пробил психологическую отметку в 71,00 руб.

Небольшая коррекция произошла во второй половине дня, однако вечером рубль вернулся к дневным минимумам по отношению к бивалютной корзине. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 65,44 руб., что сразу на 1,37 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро 71,07 руб., подорожав на 1,55 руб.

Вчера рубль стремительно снизился на фоне возобновившегося падения мировых рынков капитала, в том числе мировых цен на нефть, из-за существующих опасений ускорения распространения смертельного коронавируса по всему миру. В частности, власти Южной Кореи объявили в стране «красный» – наивысший уровень угрозы на данных о стремительном росте числа зараженных. По данным на вечер вторника было подтверждено почти 900 случая заболевания и зарегистрировано 10 летальных исходов.

Очень сложная ситуация с коронавирусом наблюдается в Италии. Речь, прежде всего идёт и севере страны. Здесь, согласно последней информации, смертельным недугом заразились 260 человек, 7 из них скончались. При этом власти Италии уже закрыли на карантин 12 городов страны. Также смертельные случаи от коронавируса зафиксированы в Иране, Японии, Гонконге и естественно в самом Китае.

Гельды Союнов из УК «Промсвязь» отметил, что мировые рынки сейчас находятся под давлением негативных новостей относительно коронавируса. По его мнению, трейдеры опасаются, что ситуация в мировой экономике будет ухудшаться, поэтому до конца этой недели мы можем увидеть дальнейшее бегство от риска, включая валюты развивающихся стран, в том числе рубля.

«Делать точные прогнозы относительно ближайших перспектив нацвалюты не возьмусь, но то, что они не самые благоприятные - можно сказать с полной уверенностью», – резюмировал Союнов.

Елена Кожухова из «Велес Капитал» подчеркнула, что с технической точки зрения доллар вчера пытался сломать среднесрочный нисходящий тренд, о высокой вероятности чего можно говорить при закреплении американской валюты выше отметки 65,5 руб.

«Если этот барьер будет взят, то следующая отметка – максимум с сентября прошлого года - 67,12 руб., что в условиях тревожных новостей со всего мира о росте числа заболевших коронавирусом, вполне вероятно», – считает она.

Татьяна Евдокимова из Нордеа банка отметила, что накануне российская валюта оказалась под давлением вместе с другими рисковыми активами.

«По итогам вчерашних торгов почти все валюты развивающихся стран оказались в «красной зоне». А после прохождения пика налоговых платежей, рубль и вовсе утратит дополнительный источник поддержки. Ключевым же фактором для его курса остаются внешний фон по теме коронавируса и настроения на глобальных площадках», – резюмировала она.

В свою очередь эксперты Sberbank CIB, заметили, что из-за очередной вспышки коронавируса, прежде всего за пределами Поднебесной, на мировых рынках началась жуткая паника.

«Фондовые индексы и нефтяные котировки упали более чем на 3%, а такие защитные активы, как государственные облигации США и золото резко выросли в цене. Поэтому ничего удивительного в том, что рубль вчера рухнул сразу на 2% нет».

При этом они убеждены, что это только начало. По их мнению, можно предположить, что экономический ущерб от коронавируса будет более значительным.

«В этих условиях многие компании начнут резко сокращать инвестиции, а некоторые - увольнять сотрудников и, возможно, банкротиться. Вероятно, статистика за февраль, которая будет опубликована уже на следующей неделе, покажет резкое ухудшение экономической ситуации во всём мире, а продолжающееся распространение китайского коронавируса и наличие карантина вызовут опасения дальнейшего ухудшения ситуации. На этих негативных новостях в ближайшей перспективе российский рубль окажется под сильным давлением и продолжит движение вниз», - полагают эксперты крупнейшей кредитной организации страны.



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