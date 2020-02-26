Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Прославленная российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении своей профессиональной карьеры.

«Теннис – я прощаюсь с тобой!», – написала спортсменка в колонке журнала Vanity Fair. Ранее о том, что Шарапова сегодня заявит об уходе из тенниса рассказал в соцсетях другой известный отечественный мастер ракетки Евгений Кафельников.

Наша справка

Мария Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в городе Нягань (Тюменская область). Экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, одна из десяти женщин в истории тенниса, кто стал обладателем «карьерного шлема» - выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы. Всего в послужном списке Шараповой победы в 39 турнирах, 36 из которых в одиночном разряде.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга (мельдония), который содержался в принимаемом ею уже 10 лет препарате милдронате. Она была дисквалифицирована на два года, однако после апелляции срок был сокращён до 15 месяцев. После возвращения на корт Мария так и не смогла вернуться на прежний уровень. На сегодняшний день она занимает 373 место в рейтинге WTA.