Названы города, в которые мужчины чаще всего летают без женщин

Эксперты единого сервиса путешествий Туту.ру, проанализировав все проданные авиабилеты за год из всех российских городов (с февраля 2019 по февраль 2020 года), где в заказе указаны не менее 3-х мужчин и нет ни одной женщины, определили, куда представители сильного пола чаще всего летают без дам.

Самым популярным среди мужчин, и где совсем нет женщин стал рейс в село Толька, расположенного в ЯНАО. Любопытно, что в этом месте нет круглогодичных дорог, которые бы связывали село с другими населёнными пунктами округа.

На втором месте Владивосток – город в Приморье, который с трёх сторон омывается морем, а в его окрестностях расположено более 50 островов. Замыкает тройку лидеров Назрань – крупнейший по количеству жителей город Ингушетии, передаёт РИА Новости.

Далее расположились Апатиты (Мурманская области). Сюда туристов-мужчин манит Хибинский горный массив. Кроме того, этот город является геологическим и научным центром Кольского полуострова.

Среди зарубежных направлений лидерами являются города Узбекистана и Таджикистана, куда мужчины также предпочитают летать без женщин. Из европейских городов в рейтинге оказался всего один город – это итальянская Болонья.