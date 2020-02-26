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Названы города, в которые мужчины чаще всего летают без женщин

Москва, 26.02.2020

Эксперты единого сервиса путешествий Туту.ру, проанализировав все проданные авиабилеты за год из всех российских городов (с февраля 2019 по февраль 2020 года), где в заказе указаны не менее 3-х мужчин и нет ни одной женщины, определили, куда представители сильного пола чаще всего летают без дам.

Самым популярным среди мужчин, и где совсем нет женщин стал рейс в село Толька, расположенного в ЯНАО. Любопытно, что в этом месте нет круглогодичных дорог, которые бы связывали село с другими населёнными пунктами округа.

На втором месте Владивосток – город в Приморье, который с трёх сторон омывается морем, а в его окрестностях расположено более 50 островов. Замыкает тройку лидеров Назрань – крупнейший по количеству жителей город Ингушетии, передаёт РИА Новости.

Далее расположились Апатиты (Мурманская области). Сюда туристов-мужчин манит Хибинский горный массив. Кроме того, этот город является геологическим и научным центром Кольского полуострова.

Среди зарубежных направлений лидерами являются города Узбекистана и Таджикистана, куда мужчины также предпочитают летать без женщин. Из европейских городов в рейтинге оказался всего один город – это итальянская Болонья.

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