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В Минэнерго рассказали, когда закончится эра нефти

Москва, 26.02.2020
  • В Минэнерго рассказали, когда закончится эра нефти

Из открытых источников

Спрос на нефть и другие углеводороды будет сохранен на современном уровне еще 20 лет, после чего можно ожидать замедления темпов роста потребления и, как результат, завершения «нефтяной эры», рассказал глава Минэнерго Александр Новак в передаче «Право на справедливость».

Чиновник подчеркнул, что по прогнозам потребление нефти в мире будет сокращаться, но «углеводородная экономика будет сохраняться в течение ближайших 20 лет», передает ТАСС.

Вместе со снижением потребления углеводородов в мире будут расти продажи электромобилей, что также негативно скажется на объемах потребления нефти, добавляет Новак. При этом он напоминает, что для подзарядки электромобиля необходима электроэнергия, а вот источник для ее выработки -  «вопрос энергетического баланса».

«Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация», - заключил министр.

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