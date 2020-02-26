В Минэнерго рассказали, когда закончится эра нефти

Спрос на нефть и другие углеводороды будет сохранен на современном уровне еще 20 лет, после чего можно ожидать замедления темпов роста потребления и, как результат, завершения «нефтяной эры», рассказал глава Минэнерго Александр Новак в передаче «Право на справедливость».

Чиновник подчеркнул, что по прогнозам потребление нефти в мире будет сокращаться, но «углеводородная экономика будет сохраняться в течение ближайших 20 лет», передает ТАСС.

Вместе со снижением потребления углеводородов в мире будут расти продажи электромобилей, что также негативно скажется на объемах потребления нефти, добавляет Новак. При этом он напоминает, что для подзарядки электромобиля необходима электроэнергия, а вот источник для ее выработки - «вопрос энергетического баланса».

«Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация», - заключил министр.