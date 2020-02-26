Олимпиаду в Токио могут отменить

Коронавирус COVID-19 уверенно шагает по планете, охватывая все новые и новые страны. Сейчас он проник в Европу через Италию, угрожает соседям Китая (самая сложная ситуация в Южной Корее) и набирает силу в Америке. В самой Поднебесной, однако, вирус, кажется, удалось взять под контроль. По крайней мере, снижение роста числа новых инфицированных продолжается.

Вирус не только «оккупирует» все новые и новые страны. Стремительно нарастает и его проникновение во все сферы жизни человека. И в первую очередь те, которые связаны с большими скоплениями людей. В том числе, конечно, и в спорт.

Под угрозой проведение крупных спортивных мероприятия и турниров. Наибольший интерес у поклонников спорта вызывает, естественно, Олимпиада, которая должна начаться 24 июля в Токио. Увы, она может и не начаться из-за коронавируса. Причем, при худшем сценарии развития событий речь идет даже не о переносе соревнований в другую страну из Японии, где от коронавируса, напомним, уже скончались 4 человека, или о переносе на более позднюю дату, а об их отмене.

За недолгую историю современных Олимпиад, насчитывающую 125 лет, они отменялись только во время больших войн. Кстати, одна из отмененных Олимпиад должна была состояться в 1940 году в Токио, но была отменена из-за Второй мировой войны и войны между Японией и Китаем.

Что касается других причин для отмены соревнований – серьезных болезней, например, как сейчас, то провести Олимпиаду в 2016 г. в Рио-де-Жанейро вспышка вируса Зика не помешала.

Сейчас ситуация значительно сложнее. Член Международного олимпийского комитета (МОК) с 1978 года канадец Дик Паунд заявил, что если проводить Олимпиаду в Токио этим летом окажется слишком опасно из-за эпидемии вируса, то организаторы предпочтут не переносить соревнования, а отменить их.

«Мероприятия такого масштаба, как Олимпиада, не откладываются,- сказал Паунд.- Слишком много участников процесса… Нельзя взять и просто сказать: «Мы проведем их в октябре»».

Маловероятен перенос Олимпиады и в другой город, по мнению Паунда, потому что на планете очень мало мест, которые могут провести такие громадные работы в столь короткое время.

Перенос Олимпиады на более позднюю дату не устроит американских теле- и радиовещателей и их коллег из других стран, график работы которых расписан буквально по минутам.

С другой стороны, этот самый график может весной и летом 2020 г. значительно освободиться все из-за того же вируса по причине отмены запланированных крупных спортивных турниров, включая, естественно, чемпионат Европы по футболу, четыре матча которого должны пройти в Санкт-Петербурге.

К мнению теле- и радиовещателей в МОК вынуждены прислушиваться, потому что ок. 73% от прибыли за четырехлетний олимпийский цикл, составляющей 5,7 млрд долларов, приходится на продажу прав на освещение состязаний.

Кстати, британцы уже предложили в случае необходимости провести летнюю Олимпиаду в Лондоне, но мэр Токио Юрико Коике возмутился и назвал предложение попыткой использовать вирус в политических целях.

Япония уже официально потратила на организацию Олимпиады 12,6 млрд долларов, хотя аудиторы считают, что сумма занижена вдвое.

Дик Паунд, возглавлявший до 2007 г. WADA, печально известен в России. Именно он возглавлял в 2015 году Комиссию МОК, расследовавшую применение допинга в российской легкой атлетике. Результатом деятельности Комиссии Паунда стало исключение Федерации легкой атлетики России из Международной федерации легкой атлетики, приостановка работы RUSADA и фактический срыв полноценного участия российских спортсменов на Олимпиаде в Бразилии.

Несмотря на вполне реальную угрозу отмены Олимпиады Дик Паунд призывает спортсменов не опускать руки и в надежде на лучшее продолжать тренироваться и готовиться к крупнейшим спортивным состязаниям четырехлетия, в которых должны участвовать около 11 тыс. атлетов. Он считает, что МОК сейчас бессилен. Судьба токийской Олимпиады будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

При принятии окончательного решения о судьбе токийской Олимпиады в конце мая МОК проведет интенсивные консультации со Всемирной организацией здоровья (ВОЗ).

Больше всего от отмены Олимпиады пострадают, конечно, спортсмены и болельщики. Кстати, для российских атлетов и поклонников спорта, учитывая очередные запреты все из-за того же допинга на участие россиян в Олимпиаде, в бочке дегтя отмены Игр будет хоть какая-то ложка меда.