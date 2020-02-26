Зеленский подтвердил слухи о возможной смене премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на просьбу корреспондента «Радио Свобода» подтвердить или опровергнуть слухи о возможном назначении Сергея Тигипко на пост премьер-министра Украины, заявил: «Я действительно с многими людьми провожу собеседования и господином Тигипко я тоже встречался».

Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины сообщали, что Зеленский рассматривает кандидатуру Сергея Тигипко на должность премьер-министра или вице-премьера. Тигипко занимался с 1997 года по 2012 год занимал должности вице-премьера, был министром экономики, министром социальной политики, главой Национального банка Украины.