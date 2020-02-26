Прогноз погоды на весну 2020: что будет в марте, апреле и мае

После аномально тёплой зимы, жители нашей страны ждут комфортную весну с повышенным температурным фоном. Однако синоптики пока не торопятся радовать россиян позитивными прогнозами и находятся в некотором замешательстве, так как, по их данным, весна на Русскую равнину, кончено же придёт, но не сразу. И, как предупреждают метеорологи, комфортной, по крайней мере, в марте погода точно не будет.

Погода в марте-2020

Так, по прогнозу синоптиков, в первой половине первого месяца календарной весны-2020, средний температурный фон в центральных регионах России будет холоднее, чем за зимой-2019/2020. Например, смещение климатических сезонов в начале марта будет наблюдаться в Тверской, Ярославской и Костромской областях. Здесь в период с 1 по 10 марта ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и ледяного дождя. При этом в первые дни календарной весны воздух в ночные часы будет остывать до 5-7 градусов ниже нуля. Похожая погодная обстановка, по прогнозу синоптиков, будет наблюдаться в Рязанской, Владимирской и Ивановской областях. Здесь также пасмурно, местами пойдёт снег, в некоторые сутки ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Холодно почти весь март будет и на северо-западе страны. Например, в Новгородской и Псковской областях до начала апреля прогнозируется дефицит солнца, низкая облачность, снег, переходящий в дождь и обратно. Местами в этих регионах ударят морозы до минус 10, которые будут сменяться достаточно продолжительными периодами оттепели. Но даже в самом конце месяца столбики термометров выше плюс 1 на всей территории Северо-Западного федерального округа, в том числе и в Санкт-Петербурге не поднимутся.

Совсем не весенняя погода ожидает в марте и жителей Москвы. И если в первую неделю календарной весны при постоянных осадках градусники будут показывать плюс 2-4, то начиная с 6-7 марта в столицу вторгнется холодный атмосферный фронт, который остудит воздух до минус 1-2. Это приведёт к гололедице. Очень пасмурная, дождливая, ветреная погода с температурными перепадами, когда днём будет плюс 1-3, а ночью минус 1-3, сохраниться в Москве и Подмосковье до начала апреля.

Прогноз погоды на апрель-2020

Долгожданное тепло всё-таки придёт в Россию. Произойдёт это уже в апреле. Но, как поясняют метеорологи, речь, прежде всего, идёт о юге страны. Так, в Краснодарском крае, Ростовской области и на Ставрополье в первую декаду второго месяца весны-2020 столбики термометров местами будут подниматься до плюс 18-20. Правда, почти весь месяц в южных регионах страны будут идти дожди, иногда очень сильные. Например, в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Минводах в период с 1 по 10 апреля может выпасть месячная норма осадков.

А вот на черноморских курортах Кубани будет более комфортно – воздух в середине апреля здесь прогреется до плюс 15-17, будет солнечно, а дожди, если и прогнозируются, то кратковременные и совсем необильные.

В Крыму в апреле также станет тепло, солнечно и сухо. В Керчи дневной температурный фон весь месяц будет держаться в пределах плюс 12-15, в Ялте – плюс 13-16, в Симферополе – плюс 14-17, в Евпатории – плюс 15-19, в Саках – плюс 16-20.

Не так тепло, зато тоже без осадков будет в апреле в Санкт-Петербурге. По прогнозу синоптиков, с 1 по 10 апреле здесь ожидается пасмурная погода с температурным фоном от 2 до 4 градусов выше нуля ночью и от 5 до 8 тепла – днём. В середине месяца в Северной столице возможны незначительные осадки. При этом воздух днём будет прогреваться до плюс 8-9. В конце месяца в СПб станет ещё теплее, а столбики термометров на ярком солнце поднимутся до плюс 10-12.

В Москве солнечных дней в апреле ожидается не так много, да и дожди будут идти довольно часто. Но и в столичном регионе весна всё-таки заявит о себе. В первой декаде апреля, по прогнозу синоптиков, будет плюс 5-10, во второй декаде – плюс 8-12, в последние 10 дней месяца – плюс 11-15. Правда, метеорологи предупреждают о возможном усилении ветра в отдельные дни до 15-20 метров в секунду.

Погода в мае-2020. Точный прогноз синоптиков

Ещё больше ветреных дней, по прогнозу синоптиков, в Москве будет в мае. Из-за столкновения холодных и тёплых воздушных масс на столицу могут обрушиться даже ураганы, которые будут сопровождаться проливными дождями и раскатами грома. Во второй половине мая станет уже по-летнему жарко. Ожидается, что воздух будет прогреваться до плюс 20-25, а на солнце даже до плюс 30.

Похожая погода в последнем месяце календарной весны ожидается почти во всех субъектах Центрально федерального округа, а также на северо-западе страны и в Санкт-Петербурге.

Очень комфортная погода прогнозируется в мае в Сибири, на Урале и в Приморье. Здесь солнечных дней будет значительно больше чем пасмурных, а столбики термометров станут подниматься до плюс 15-17.