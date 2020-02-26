Путин поддержал предложение о голосовании по поправкам в Конституцию 22 апреля

Глава российского государства Владимир Путин согласился с тем, чтобы провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля 2020 года. Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Эту информацию агентству «Интерфакс» так же подтвердил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны Павел Крашенинников.

Ранее провести всенародное голосование по Конституции 22 апреля предложил ещё один сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. При этом он заявил, что этот день будет объявлен выходным, причём он не будет потом компенсирован за счёт других выходных.

Ранее сообщалось, что ЦИК России примет нормативно-правовые акты по голосованию по Конституции.