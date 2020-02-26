Путин подвел итоги работы полиции за прошлый год

Российский президент Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, обратил внимание на обязательность соблюдения законности следствия сотрудниками полиции, пишет «Коммерсантъ».

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко», - подчеркнул президент. Он также добавил, что подобную деятельность необходимо пресекать, а от такого рода сотрудников, которые преступаю закон, избавляться. Также президент потребовал строго придерживаться сроков судопроизводства, а в резонансных делах тесно взаимодействовать с прокуратурой.

Помимо этого Путин отметил высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений в прошлом году, а также похвалил сотрудников МВД за снижение числа преступлений среди несовершеннолетних и преступлений на улицах. Президент отметил, что данные изменения являются «значимыми для граждан».