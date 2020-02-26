Путин заявил, что на акциях протеста «просто так никого не бьют»

Российский лидер Владимир Путин, отмечая положительную роль, которую общество сыграло в деле журналиста Ивана Голунова, тем не менее, считает, что на протестных акциях «просто так никого не бьют». Мнением президент поделился в интервью ТАСС.

«Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо», - рассказал Путин агентству. Он уточнил, что по данному делу продолжают работать правоохранительные органы, и уже «кто-то уволен, кто-то сейчас задержан». Путин уверен, что необходимо без суеты провести «тщательное расследование», поскольку, по мнению главы государства, признания необходимо «не выбивать», а «получать в рамках действующего закона», что требует времени.

Также президент считает, что сотрудники Росгвардии на протестных акциях действовали в рамках предложенных обстоятельств. По словам Путина, «дубинкой просто так никто не молотит».

«А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками»,- сказал президент. Он уверен, что если бы люди действовали в рамках закона, то никто бы «не размахивал дубинкой», а наоборот представители правоохранительных органов призваны защищать граждан. Многие из сотрудников Росгвардии «завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях», добавил президент.