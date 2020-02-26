Роспотребнадзор выпустил перечень стран, которые не рекомендуется посещать россиянам из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса за пределами Китая Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран.

Информация публикуется на сайте ведомства.

ВОЗ сообщает, что в этих странах произошел резкий всплеск числа заболевших коронавирусной инфекцией.

По последним данным в Италии зафиксировано 288 случаев заболевших, из которых семь человек погибло. В Южной Корее заболело новым коронавирусом, 11 человек умерли. В Иране из 95 случаев заражения, 15 закончилось летальным исходом.

В сообщении ведомства говорится, что воздержаться от поездок рекомендовано до «стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией».

Напомним, в декабре прошлого года в китайском мегаполисе Ухань были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом COVID-19, о чем правительство КНР сообщило в ВОЗ. По последним данным заразилось новым коронавирусом более 80 тыс. человек, 29 тыс. из которых поправилось, погибло более 2,7 тыс. человек.



Онлайн карта коронавируса о количестве заболевших и умерших от эпидемии и заражения COVID-19 в мире смотрите здесь

Последние новости о влиянии коронавируса на фондовые рынки и мировую экономику читайте здесь