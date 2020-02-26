Российские акции ушли в пике

Среда стала днем антирекорда

Первый рабочий день после праздничных выходных Мосбиржа открыла обвальным падением, которое к концу торговой сессии только усиливалось. Начав день с падения на 1,4% в первую же минуту торгов, по итогам всего дня индекс Мосбиржи снизился на 3,33%, до 3002,68 пункта. В свою очередь, долларовый индекс РТС обвалился на 5,16%, до 1446,11 пункта.

В числе наиболее «пострадавших» бумаг были акции «Яндекса» (-4,7%), «РусАла» (-3,9%), «Газпром нефти» (-2,8%), «Аэрофлота» (-2,6%), «НОВАТЭКа» (-2,5%), «Распадской» (-2,5%), «Башнефти» (-2,5%), «ФСК ЭС» (-2,1%), «Мечела» (-2,1%), «ЛУКОЙЛа» (-2%). Доллар вырос до 64,77 рубля (+0,69 рубля).

После 10 утра 26 февраля индекс Московской биржи впервые с ноября прошлого года опустился ниже отметки 3000 пунктов, рекордной на то время, поставив своего рода антирекорд (около 2974 пп.). На 11.29 он находился на уровне 3001,69, РТС составлял 1444,76 пункта. Курс доллара: 65,44 рубля за доллар.

Такое развитие событий было ожидаемым и вполне логичным. Накануне в США, отмечает «Интерфакс», индексы обвалились на 3,4-3,7% из-за опасений сильного влияния на мировую экономику эпидемии коронавируса COVID-19. Для Dow Jones Industrial Average падение на 3,6% стало третьим по величине за всю историю его расчетов. Вслед за ними упали фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 – на 3,3%, китайский Shanghai Composite – на 0,6%).

Бегство из риска

Инвесторы активно распродавали рисковые активы после сообщений о резком росте числа инфицированных вне КНР, главным образом в Южной Корее, которая является одним из основным производителей комплектующих, используемых по всему миру, напоминает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Если заводы в стране начнут закрываться на карантин, то пострадает целый ряд предприятий в других странах. А от приостановки промышленного сектора в Китае уже начали страдать автопроизводители.

Так или иначе, отмечает эксперт, большинство запчастей либо производятся в Китае, либо имеют китайские детали: страна экспортировала комплектующих на 34,8 млрд долларов в 2018 году, а главными покупателями были США, Япония, Германия и Южная Корея. Нехватка запчастей уже способствовала сокращению объемов производства и вполне может привести к закрытию части заводов большинства крупных производителей: Daimler, Hyundai, Renault, FCA и т.д. Дальнейшие перебои в поставках неминуемо окажут негативное влияние на другие отрасли и усилят давление на глобальную экономику. Некоторые заводы находятся в России и их закрытие на фоне прочих негативных последствий коронавируса, например снижения стоимости сырья, может стоить ВВП в текущем году около 0,3 пунктов.

В таких ситуациях участники рынка предпочитают сокращать присутствие в рисковых активах и переводить средства в защитные инструменты, например «трежерис» или золото, которое с начала февраля подорожало на 6%, указывает Арсений Дадашев. Если говорить именно про российские акции, то дополнительное давление на них оказало возобновление санкционной риторики США: Дональд Трамп угрожает ввести новые ограничения за покупку сырья у Венесуэлы, а демократы призвали президента объявить санкции за попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года. На вторичном рынке ОФЗ особой паники не наблюдается: доходность бумаг все еще находится на минимальных отметках. Сегодня Минфин проведет безлимитный аукцион, итоги которого позволят оценить готовность нерезидентов сохранить инвестиции в госдолг на текущем уровне. Вероятнее всего, покупка ОФЗ будет и дальше поддерживать курс рубля: политика низких ставок по всему миру значительно сократила число инструментов, способных приносить хоть какую-то доходность - 14 трлн долларов в бумагах по всему миру приносят убытки.

И все-таки они выздоровеют

Складывается ощущение, добавляет Арсений Дадашев, что история с коронавирусом подходит к своему логическому завершению: число выздоровевших людей растет, количество вновь инфицированных сокращается, в китайские предприятия возобновляют работу. При сохранении текущей динамики глобальная экономика начнет восстанавливаться уже во втором квартале 2020 года. Некоторые риски останутся в силе до самого конца года.

Например, очевидно, что Пекин не сможет выполнить основные положения торговой сделки с США, а именно стабилизировать курс юаня, который должен продолжить падение по мере запуска новых стимулирующих мер правительства, и увеличить в два раза импорт американской продукции. Тем не менее, валютные инъекции ФРС, ЕЦБ и Банка Японии будут способствовать восстановлению российских индексов в ближайшие недели и позволят рублю отбить часть недавних потерь - отметка в 64,20 за доллар выглядит вполне реальной.

Китай не только закрывается, но и открывается

Между тем, в КНР, отмечает, в свою очередь, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, принимаются меры, направленные на расширение доступа иностранных инвесторов на рынок при поддержке крайне важных изменений в монетарной политике. Это обстоятельство является свидетельством наличия значительного спроса на инвестиции в сравнительно высоко рискованные активы.

Ключевая позитивная новость из Китая последних дней: запуск пилотной программы торговли фьючерсами на гособлигации КНР. Эта программа способна существенно расширить круг потенциальных инвесторов долгового рынка КНР и предполагает – для снижения рисков – проведения мер по ремонетизации экономики. Мы наблюдаем эти процессы в последние кварталы. Денежная база в КНР растет сравнительно высокими темпами по отношению к денежным агрегатам, ВВП. Это, в свою очередь, традиционно отыгрывается снижением оценочных кредитно-инфляционных рисков, улучшением динамики финансовых рынков Китая в среднесрочном периоде.

Обращает на себя внимание и поступившая в понедельник из посольства КНР информация о том, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19. Характерно, что ведущие западные рыночные СМИ её проигнорировали, отмечает аналитик.

«Полагаю возможным сохранение российским американским фондовым рынком широкого ценового диапазона в марте – апреле. Основная причина – сформированный политикой регуляторов определенный дефицит ликвидности на российском рынке, информация о неопределенности в отношении регулирования рынка деривативов в ЕС и техническая реакция американских фондовых рынков на сравнительно активный рост капитализации, заметно опередивший показатели динамики реальной экономики в последние месяцы», — говорит Александр Осин.

Во втором квартале, по его мнению, сократится объем американской долговой эмиссии, что снизит риски формирования «заказа» на негативную рыночную информацию, способствующую повышению спроса на низкую доходность. И указанные выше факторы могут постепенно занять доминирующие позиции в информационном поле после завершения периода активной долговой эмиссии в США в первом квартале, что приведет к возобновлению стабильного роста на фондовом рынке.

По итогам текущей недели Александр Осин полагает возможным восстановление котировок индекса Мосбиржи и цен на нефть от текущих уровней. В то же время курсы доллара и евро к рублю остаются поддержаны фактором определенного дефицита ликвидности, что отражается в сравнительно слабой реакции стоимости кредитов МБК на недавнее сокращение ключевой ставки ЦБР. Целевые уровни закрытия рынка на текущую неделю, по прогнозам ИК «Фридом Финанс», составляют для индекса Мосбиржи 3085 – 3140 пунктов, для цен на нефть и курса рубля 54,40 – 58,45 доллара и 63,65 – 65,40 руб. соответственно.



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