Российские банки существенно сократили выдачу потребкредитов

Российские банки существенно сократили выдачу потребительских кредитов.

Так, в первом месяце 2020 года банки выдали 1,27 млн потребительских кредитов, что более чем на 13% меньше, чем в январе прошлого года.

По данным «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), самое большое количество кредитов для физических лиц выдано в Москве, Подмосковье, Кубани, Башкортостане и Татарстане, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

При этом отмечается, что наибольшее сокращение в выдаче кредитов зафиксировано на Ставрополье, в Иркутской и Самарской областях, а также в Алтайском крае и Удмуртии - до 25%.

А вот в российской столице и в СПб объём выдачи потребительских кредитов уменьшился всего на 7-8%.