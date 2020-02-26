Рынок выровнялся несмотря на коронавирус

Коронавирус из Китая продолжает распространение по миру: первый случай заражения зарегистрирован в Бразилии, Польше и Греции. А из-за эпидемии в Южной Корее Россия приостанавливает авиасообщение с этой страной.

Несмотря на это рынок «отыграл» часть падения. Индекс Мосбиржи поднялся на +0,49% до 3017,42 пунктов, а «долларовый» РТС подрос на +1,05% до 1461,62 пунктов.

Цена на нефть Brent упала – до 54,18 долларов за баррель (по состоянию на 19:26 мск).



Курс рубля немного укрепился – 65,14 рублей за доллар.



Цены на акции российских компаний

Акции ГМК «Норникель» выросли на хороших итогах прошлого года (+1,26%). Котировки «Сбербанка» пошли вверх, выступая защитным активом. АКРА подтвердило рейтинг «Россетей» на уровне «ААА(RU)», прогноз - «стабильный» и акции «Россетей» выросли на +1,32%. В плюсе также акции «Лукойла» (+1,48), «САФМАРа» (+1,95%) и ТГК-1 (+1,80%).

Несмотря на то, что «Аэрофлот» остался практически единственным перевозчиком в Южную Корею и Китай, котировки компании падают (-1,44%). Катятся вниз на негативных финансовых результатах прошлого года акции «Ленты» (-1,60%). В минусе также акции ВТБ (-0,15%), «Полюса» (-1,54%) и «Полиметалла»(-1,81%) на фоне падения золота, «Алроса» (-1,50%) и «Детского мира» (-1,80%).

Цены на нефть онлайн смотрите здесь: profinance.ru/chart/brent/

Курс доллара онлайн можно посмотреть здесь