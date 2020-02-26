Коронавирус может разорить сланцевый сектор США

То, что не удалось сделать несколько лет назад Саудовской Аравии и ее союзникам по ОПЕК, а именно – разорить американских сланцевиков, похоже, вполне по силам для коронавируса COVID-19.

Замедление роста добычи сланцевых нефти и газа в США с появлением коронавируса COVID-19 ускорилось. По мнению аналитиков Financial Times, энергетические компании в S&P 500 сейчас показывают самые плохие результаты за последние 80 лет. Последний раз примерно такие же слабые показатели по сравнению с остальными секторами экономики у американских энергетиков были после декабря 1941 года, когда Япония напала на Перл-Харбор.

Давление начинает сказываться не только на добыче, но и на бурении новых скважин. Согласно последнему отчету Drilling Productivity Report Энергетической информационной администрации (EIA) при Министерстве энергетики США, начала снижаться добыча во всех основных сланцевых бассейнах. Даже в Пермианском бассейне, который выделяется высокими показателями, рост добычи в марте по прогнозам будет ничтожно мал по сравнению с тем же периодом 2018 года, когда сланцевики били рекорды один за другим.

При этом следует иметь в виду, что по мнению специалистов, воздействие коронавируса COVID-19 еще не отражается на статистических показателях. Изменения в бурении скважин и в количестве буровых установок чаще всего происходят через несколько месяцев после серьезных изменений цен. Это значит, что большой спад в сланцевом секторе еще впереди и произойдет через несколько месяцев, весной или даже летом. При ценах на нефть марки WTI ниже 50 долларов за баррель большинство сланцевых компаний становятся убыточными.

Согласно отчету компании JBC Energy, датированному серединой февраля, прогноз по росту добычи сланцевой нефти на 2020 год понижен на 120 тыс. бар./сутки до 760 тыс.

Ставшая хронической в последние годы проблема балансировки нефтяного рынка продолжает терзать ОПЕК+. Однако сейчас проблема не в нефтяниках Пермианского бассейна или месторождения Баккен, как это было последние пять лет. Сейчас, говорится в аналитической записке инвестиционного банка Standard Chartered (SC), главным драйвером дисбаланса является спрос, который снижается из-за коронавируса. Что же касается роста добычи американских нефти и газа, то они все больше и больше замедляются.

SC прогнозирует рост добычи нефти американских сланцевиков в этом году на уровне 0,6 млн бар./сутки и в следующем – 0,55 млн. Оба этих прогноза более чем вдвое уступают росту прошлого года, равного 1,237 млн бар./сутки.

Самое большое снижение аналитики SC ожидают в Техасе, где они прогнозируют в 2020 г. рост в 309 тыс. бар./сутки. Для сравнения: в 2019 г. он был 644 тыс. бар./сутки.

При этом следует помнить и то, что сейчас неутешительные прогнозы с резким понижением делают не отдельные аналитики и инвесторы. Сейчас это мнение, которое разделяют все в отрасли.

При этом также следует помнить об уже упоминавшейся выше инерции статистических данных. Все данные приводятся в годовом исчислении. То есть средние показатели по 2020 году даже если рост добычи полностью исчезнет, все равно будут выше, чем в 2019 г. Годовое исчисление маскирует значительное замедление роста, которое началось несколько месяцев и сейчас продолжается.

Тем не менее, нефтяники в сланцевом секторе еще могут считать, что им повезло по сравнению с коллегами газовиками. По сланцевому газу ситуация куда хуже, чем по нефти. Цены на природный газ упали ниже 2 долларов за миллион термических единиц. При таких низких ценах лишь единицы газовых компаний могут получать прибыль, а подавляющему большинству угрожает банкротство.

В EIA ожидают дальнейшего снижения добычи сланцевого газа в Аппалачском бассейне. Прогноз на март – снижение на 5,66 млн м³ в день.

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