СПЧ запросил у Генпрокуратуры и СКР расследование по жалобам на пытки участников запрещенной в России организации «Сеть»

По просьбам фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) совет по правам человека при президенте России направил в Генпрокуратуру и СКР запросы о проверке эффективности рассмотрения жалоб участников группировки на пытки, сообщает «Коммерсантъ».

СПЧ просит представителей генпрокуратуры и СК изучить материалы проверок по заявлениям о пытках фигурантов дела, а также сделать свои выводы по обоснованности отказа в возбуждении уголовного дела по результатам проверки, говорится в сообщении СПЧ. Совет также просит данные ведомства проинформировать их по результатам проверок.

Более 320 студентов российских вузов, а также 2,5 тыс. представителей научного сообщества ранее выступили в защиту осужденных по делу «Сети» (запрещена в России). Из российских политических деятелей фигурантов дела поддержали лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, который обратился по данному делу в Генпрокуратуру и Верховный суд. Также в защиту участников группировки выступили депутаты фракции «Яблоко».

Напомним, 10 февраля семеро анархистов были признаны Приволжским окружным военным судом в Пензе виновными в организации террористического сообщества «Сеть» (запрещена в России), а также прямом участии в нем. Осужденные получили от 6 до 18 лет колонии строго режима. В общей сложности фигуранты дела приговорены к 86 годам заключения. Следствие обвиняет их к подготовке вооруженного мятежа в ходе выборов президента РФ в 2018 году, терактов во время чемпионата мира по футболу. Некоторые фигуранты дела проходят и по статье торговли наркотиками.