Сурков допустил обнуление президентских сроков в России

Владислав Сурков – бывший помощник главы российского государства – считает, что при изменении Конституции РФ, правовая логика потребует, чтобы отсчет президентских сроков в России был начат заново.

По его мнению, с новыми полномочиями это будет уже другой институт президентства, на который не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства.

«Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты, – заявил экс-помощник Владимира Путина в интервью политологу Алексею Чеснакову, выдержки из которого публикует агентство «Интерфакс».

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил информацию, что в рабочей группе по поправка в основной закон страны обсуждается юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента. В свою очередь сопредседатель группы Павел Крашенинников это опроверг, подчеркнув, что внесение поправки в пункт о президентских сроках не подразумевает их обнуление.

Напомним, в конце января этого года стало известно, что Владислав Сурков – помощник президента России – ушёл с государственной службы. Об этом рассказал журналистам политолог Алексей Чеснаков. По его информации, отставка Суркова связана с резкой сменой курса России на украинском направлении.

18 февраля Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего помощника Владислава Суркова. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня его подписания.