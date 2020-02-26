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В Кремле прокомментировали слова Суркова по обнулению президентского срока

Москва, 26.02.2020

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера – оценил слова экс-помощника глава РФ Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков после поправок к Конституции РФ. По словам представителя Кремля, высказывания Суркова – это слова частного лица, хоть и очень авторитетного в политике, передаёт РИА Новости.

«Напомним, что с недавних пор Владислав Юрьевич является просто гражданином России, физическим лицом, который не работает в администрации президента или в каком-то другом государственном учреждении, – пояснил Песков. – Поэтому это мнение россиянина, частного лица пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов».

Ранее сообщалось, что Владислав Сурков – бывший помощник главы российского государства – считает, что при изменении Конституции РФ, правовая логика потребует, чтобы отсчёт президентских сроков в России был начат заново. По его мнению, с новыми полномочиями это будет уже другой институт президентства, на который не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства.

«Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты, – заявил экс-помощник Владимира Путина.

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