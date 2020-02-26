В СПЧ прокомментировали приговоры, которые получили участники дела «Сети»

По мнению президента регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгения Мысловского, участники запрещенной в России группы «Сеть», которые были осуждены на сроки от шести до 18 лет колонии строго режима, «давно вышили из детского возраста». Материал эксперта публикуется на официальном сайте СПЧ. Он уверен, что несогласных с приговором возмущает факт применения пыток и большие сроки, полученные фигурантами.

Мысловский отметил, что он «в отличиие от врачей, физиков-ядерщиков, мультипликаторов, и даже журналистов, которые специализируются на правовой тематике», комментирует подобные дела «только после скрупулезного анализа имеющихся доказательств».

В этой связи правозащитник отметил, что из общих 86 лет, которые в общей сложности получили по приговору фигуранты дела, большая часть срока приходится на приговор за распространения наркотиков.

Мысловский уточнил, что из общих 14 лет лишения свободы А. Чернову 12 лет присуждено за торговлю наркотиками. М. Иванкин из 13 лет, получил 8 лет за торговлю наркотиками. М. Кульков из общего срока в 10 лет за наркотики в общей сложности получил 9 лет. В этой связи эксперт не понимает, почему об этой части приговора молчат адвокаты, родители и «рассерженная общественность». Сам приговор в своем материале Мысловский называет «обоснованным».