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Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев

Москва, 26.02.2020

Согласно опросу, проведенному «Киевским международным институтом социологии» с 8 по 18 февраля 2020 года, президент Украины существенно опережает своих политических конкурентов на возможных президентских и парламентских выборах.

Если бы президентские выборы состоялись сегодня, то за Зеленского проголосовали бы 24,8% среди всех граждан Украины или 44,2% среди тех кто определился с выбором.

За ближайшего конкурента Зеленского, лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко, готовы проголосовать лишь 7,3% среди всех украинцев и 13,1% среди тех кто определился с выбором.

На третьем месте расположился экс-президент Украины Петр Порошенко - его хотят видеть президентом 6,5% от опрошенных или 11,6% среди определившихся с кандидатом. 

Партия Зеленского «Слуга народа» так же уверенно удерживает первое место - за нее готовы проголосовать 21,7% опрошенных или 39,1% определившихся с выбором. За «Оппозиционную платформу - За жизнь» 8,7% и 15,6% соответственно.

За партию Порошенко «Европейская солидарность» готовы отдать свои голоса 6% респондентов или 10,8% среди определившихся с выбором.

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