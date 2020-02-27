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На Украине возбудили уголовное дело в отношении Джо Байдена

Москва, 27.02.2020

Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное производство о возможном давлении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщил адвокат Виктора Шокина Александр Телешецкий.

В 2016 году Шокин возобновил уголовное дело в отношении украинской газовой компании Burisma Holdings, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден. Джо Байден тогда потребовал увольнения Шокина и пригрозил заморозить американскую помощь Украине на один миллиард долларов.

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