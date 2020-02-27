На Украине возбудили уголовное дело в отношении Джо Байдена

Коронавирус: тревожная новость пришла из Китая

Несколько дней назад появилась надежда на то, что коронавирус начал слабеть. Однако в конце недели в Китае произошел всплеск эпидемии.

Олимпиаду в Токио могут отменить

За недолгую историю современных Олимпиад, насчитывающую 125 лет, они отменялись только во время больших войн. Причем одна из отмененных Олимпиад должна была состояться в 1940 году в Токио, но так и не была проведена из-за Второй мировой войны и войны между Японией и Китаем.