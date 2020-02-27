Экспорт нефти из России в США и Великобританию резко вырос

За прошлый год поставки сырой нефти из России в США и Великобританию выросли более, чем в два раза благодаря снижению цен на марку топлива Urals, пишет РБК, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы. Также экспорт из России вырос благодаря санкций против Венесуэлы и Ирана.



Следует отметить, что Турция резко увеличила закупки нефти из России, при этом объемы поставок "черного золота" в Китай, Нидерланды и Германию остаются на прежнем уровне.

В начале февраля в США опубликовали информацию по данным экспорта нефти в Америку. Из документа следует, что в октябре 2019 года РФ поставила в Соединенные Штаты 20,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что позволило России выйти на второе место поставщиков данного сырья в США, обойдя по объемам поставки нефти ее соседа - Мексику.

В январе 2020 года в российском Минэкономразвития рассказали, что в РФ вырос экспорт нефти благодаря санкциям США против Ирана и Венесуэлы.

В ведомстве уточнили, что только за январь–ноябрь 2019 года экспорт "черного золота" из России вырос на 3,8%.

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