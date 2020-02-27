Глава ВОЗ: коронавирус может выйти из-под контроля

Тедрос Адханом Гебрейесус – глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – заявил, что ситуация с новым типом коронавируса может выйти из-под контроля. По его словам, это произойдёт, если затронутые этим смертельным недугом государства не предпримут эффективные меры по сдерживанию распространения нового вируса и заболевания.

«Сейчас мы находимся на решающем этапе, – цитирует главу ВОЗ агентство «Интерфакс», – Стремительное распространение коронавируса по всему миру может превратиться в пандемию, но мы готовы помогать противостоять этой страшной инфекции всем государствам».

При этом он напомнил, что на сегодняшний день в мире, за исключением материковой части Поднебесной, число заразившихся коронавирусом достигло уже 3 530 человек, из которых 54 скончались.

Ранее сообщалось, что Дебби Биркс решением вице-президента США Майка Пенса назначена координатором Белого дома по борьбе с распространением китайского коронавируса. Она войдёт в состав рабочей группы, возглавляемой руководителем Минздрава США Алексом Азаром. Помогать им будут сотрудники американского Совета национальной безопасности.



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