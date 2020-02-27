Индексы бьют антирекорды на фоне коронавируса, Brent упала до 50 долл

Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов, а «долларовый» РТС все дальше от отметки 1400 пунктов. Эксперты связывают падение с распространением коронавируса, а также снижением цен на нефть, которая ещё не достигла дна.



К концу сессии в четверг индекс Мосбиржи снизился на -3,37% до 2915,42 пунктов, а «долларовый» РТС подрос на -5,13% до 1386,20 пунктов. Нефть Brent упала – до 50,87 долларов за баррель (по состоянию на 19:54 мск). Российская валюта слабеет – 66,21 рублей за доллар.



Из важных новостей - со 2 марта в тестовом режиме Мосбиржа введет вечернюю торговую сессию на рынке акций – торги акциями будут продлены до 23:50 мск. Сейчас сессия заканчивается в 18:45 мск.



На фоне удорожания золота вверх пошли акции «Полюса» (+2,97%) и «Полиметалла» (+0,58%). В плюсе также «САФМАР» после сообщения о намерении компании поставить в Белоруссию 230 тыс. тонн нефти в марте. Переговоры о поставках «черного золота» в Белоруссию, по данным источников, также ведут «Роснефть» и «Татнефть».



Сильное падение ощутили котировки акций «Сургутнефтегаза» (-10,00%) на фоне падающей нефти. Также в минусе акции «Аэрофлота» (-7,37%), «Русала (-6,78%) и «Россетей»(-6,56%).

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