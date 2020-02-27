Коронавирус пришел в Европу

Коронавирус уже заразил более 80 тыс. человек и отнял жизни почти у 2,8 тыс. По-прежнему, подавляющее большинство больных и погибших в Китае, но там впервые число вновь зараженных в среду оказалось меньше, чем в остальном мире.

COVID-19 широко шагает по планете. Президент Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу борьбу с эпидемией после того, как американские медики посоветовали соотечественникам готовиться к приходу эпидемии. На следующий день о чрезвычайных мерах сообщило правительство Австралии, а на Тайване объявлено о наивысшем уровне опасности.

США и Южная Корея, которая по числу инфицированных – 1595 уступает только Китаю, где, похоже, уже пройден пик; даже отложили на радость КНДР традиционные совместные военные учения.

За пределами КНР, по данным Reuters, по состоянию на 27 февраля было зафиксировано 3246 случаев заражения коронавирусом. 51 человек скончался.

Список стран, куда пришел COVID-19, пополняется почти каждый день. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Дании, Эстонии и Бразилии. Кстати, в Латинской Америке это первый случай инфицирования.

Первый заболевший датчанин заразился в итальянских Альпах, где он катался на горных лыжах. На Апеннинах ситуация сложилась самая серьезная в Европе. Италия стремительно вышла на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом COVID-19. Число инфицированных превысило 400, от болезни скончались 12 человек. Больше всего больных на промышленно развитом севере страны, в Ломбардии. Один за другим местные власти объявляют карантин. Конечно, он не такой строгий, как, скажем, в Поднебесной, но на полуострове закрыты уже 12 городов. Повсюду отменяются массовые мероприятия. Даже показ мод провели без зрителей в режиме «онлайн».

Итальянцы, как говорится, на собственной шкуре сейчас могут почувствовать, что уже полтора месяца чувствуют китайцы, находящиеся за границей. Итальянцев сейчас все чаще обвиняют в распространении эпидемии по континенту. На Апеннины отменяют рейсы одна за другой авиакомпании. Власти Литвы, где на баскетбольной площадке должны встретиться итальянская и литовская команды, настоятельно попросили итальянских болельщиков остаться дома.

После не очень удачной шутки в соцсетях (полиция, кстати, сейчас усиленно разыскивает шутника, вернее, шутницу) опустели полки магазинов. Причем, не только на севере страны.

Во вторник не повезло отдыхающим в Испании, на Канарских островах. Одну из гостиниц Тенерифе закрыли на двухнедельный карантин вместе с 700 с лишним постояльцев. Болезнь привезли итальянцы: доктор с женой и еще двое туристов. В материковой Испании пока пять инфицированных, среди которых тоже есть люди, вернувшиеся из Италии.

На Италию кивают не только датчане, но и швейцарцы, к которым коронавирус тоже пришел из с Апеннин. На Италию грешат также Румыния, Северная Македония и Афины, столица Греции.

А вот в Эстонии Италию не обвиняют в распространении вируса. Точно известно, что эстонский гражданин заразился COVID-19 в Иране. В Норвегию, где пока только один инфицированный, коронавирус попал из Китая.

Дальше всех, пожалуй, пошла Германия, официально объявившая о начале эпидемии. О начале эпидемии коронавируса объявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан.

После того, как на одном из пассажирских поездов у пассажира, кстати, по слухам, тоже возвращавшегося из Италии, обнаружилась высокая температура, поезд загнали на заброшенный полустанок и проверяли больше двух часов.

Жестче всех отреагировали в Израиле, где на данный момент зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Израильские власти настоятельно рекомендуют своим гражданам воздержаться от каких бы то ни было поездок за границу, включая и для участия в международных конференциях и форумах.

Европейские лидеры пока отказываются закрывать границы, но поскольку контроль на границах Брюссель, как обычно, передал на усмотрение местных властей, кордоны – дело времени.

Данные онлайн о количестве заразившихся коронавирусом и умерших от болезни смотрите на графика: gisanddata.maps.arcgis.com