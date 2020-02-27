Крымчане предложили Зеленскому настоящий повод для праздника

В ответ на учреждение президентом Украины Владимиром Зеленским «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил праздновать украинскому главе Крымскую весну, пишет РИА «Новости».

«Не нужно выдумывать различные фейковые праздники, стоит учредить праздник Крымской весны», - поделился мнением Умеров. Он уверен, что события марта 2014 года являются эталоном проявления истинной демократии и знака солидарности с крымчанами, которые стремятся вернуться на свою историческую родину. Общественник считает, что день 26 февраля 2014 года можно считать началом пути для крымчан к возвращению в состав России.

В свою очередь руководитель Украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина в ответ на объявление Зеленским нового праздника и национальной идеей по возвращению Крыма под юрисдикцию Украины посоветовала в качестве национальной идеи провозгласить «повышение уровня жизни обнищалых украинцев и их образованности». Также Гридчина советует Киеву забыть тему Крыма, которая давно стала предметом спекуляций для Украины, «раз и навсегда».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, устанавливающий 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».